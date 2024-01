Valdigne Triathlon, al via nuova stagione: valanga di podi FOTO

La magia del Triathlon in versione invernale ha avuto, nello scorso fine settimana, il suo apice a Cogne, dove, nel meraviglioso anfiteatro naturale della bellissima località valdostana, sono andati in scena nell’ordine, la Gara di Circuito Nazionale di Winter Triathlon, le Gare Giovanili e il Campionato Italiano di Winter Triathlon a Squadre.

Splendida l’organizzazione, meteo perfetto e grande partecipazione di moltissime società provenienti in particolar modo dall’Italia del Nord. Per Valdigne Triathlon ottimi risultati con vittorie, podi e prestigiosi piazzamenti. Nella gara di Circuito Nazionale di Winter Triathlon (I° Tappa), che si è disputata sabato 13 gennaio (3km run, 6km mtb e 5 km fondo) con una grande affluenza di atleti di tantissimi Team, grandi soddisfazioni per il Team verde-turchese-oro, al femminile debutto super per la cuneese Elisa Sordello che conquista il 4^ posto assoluto e l’oro tra le S1.

Molto positiva la gara della giovane torinese Ludovica Sabbia, 7^ assoluta e oro tra le YB. Ancora un oro tra le M7 per la debuttante con i colori Valdigne Triathlon Rossella Carletti. Tra gli uomini uno straordinario Guglielmo Giuliano conquista il 4^ posto assoluto e l’oro tra gli S1. Oro tra gli Junior anche per l’altro cuneese Riccardo Giuliano per lui un ottimo 5^ posto assoluto. Il valdostano Davide Bajo ha ottenuto il 16^ posto assoluto e il 5^ tra gli S2.

Ancora un ottimo podio (bronzo tra gli M2) per il Coach giovanile torinese Carlo Sabbia, positiva la prova per il valsesiano/biellese Andrea Mattiazzo 5^ tra gli M2. Il Team Valdigne Triathlon conquista la 3^ posizione nella classifica a punti. Nella gare valide come Prologo al Campionato Giovanile Nord Ovest (con percorsi di dicersa lunghezza di run/mtb e fondo a seconda dell’età), nella categoria Ragazze prova decisamente positiva (al debutto nella difficile specialità) per la biellese Cecilia Lorenzoni, argento al traguardo.

Tra le YA fantastica tripletta sul podio per le portacolori verde-turchese-oro, primo posto con una prova maiuscola per la torinese Alice Ventre seguita dalle grintose biellesi (argento e bronzo) Caterina Pinna e Giulia Ferrari. Nelle categorie maschili, tra i Ragazzi gran gara del torinese Giovanni Durando, bronzo; molto bene i torinesi Marco Turbiglio (4^), Pietro Ciccarelli (7^) e il biellese Thomas Zecchini (8^). Tra gli YA ottimi piazzamenti per il valdostano Jean-Pierre Gadin (6^) e per i biellesi Matteo Micheletti (7^) e Federico Cagnin (9^), giornata veramente positiva con tanti podi e piazzamenti per la soddisfazione dei Tecnici Bea Lanza e Maria Angioni presenti sul campo gara.

Domenica 14 gennaio si è disputato il Campionato Italiano a Squadre di Winter Triathlon. Anche qui grandi soddisfazioni per il Team di Valdigne Triathlon con il bronzo della coppia formata dai cuneesi Elisa Sordello e Guglielmo Giuliano. Prove molto positive per le altre due coppie formate da Ludovica Sabbia e Riccardo Giuliano (5^) e Silvia Turbiglio e Davide Bajo (8^), un vero successo di squadra con prestigiosi piazzamenti nella gara che prevedeva la staffetta uomo-donna-uomo-donna con 1km run/2km mtb/1,5km fondo da ripetersi 4 volte.

Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sul campo gara che hanno potuto applaudire le splendide prestazioni dei loro atleti, ora il focus sarà sulle prossime gare nazionali e internazionali di Winter Triathlon e sulla stagione del Duathlon.