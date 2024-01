Un’estate da raccontare, Edoardo e la sua esperienza in giro per l’Europa con Interrail

Chi non vorrebbe un’estate da raccontare? Aver viaggiato, fatto delle esperienze, essere andato all’estero. A questo punto nella testa di un ragazzo, inesperto e un po’ a corto di soldi, iniziano a scattare i classici: “Si ì ma…” Sì ma costa, sì ma i miei non mi lasceranno mai, sì ma non so come organizzarmi…

Alla Ragnatela, il giornalino del Liceo del Cossatese, abbiamo provato a dare delle risposte a (quasi) tutte le obiezioni e le abbiamo raccolte in un sito ricco di proposte, dove c’è già parecchio, ma altro lo stiamo aggiungendo. La parte che ci piace condividere è quella in cui abbiamo intervistato persone che quelle proposte le hanno provate davvero. Ragazzi, più o meno dell’età di uno studente delle Superiori, che si sono organizzati e hanno provato a mettersi in gioco.

La prima sezione del sito è quella sui mezzi con cui viaggiare e il primo che proponiamo è Interrail. Molti studenti tra noi studenti hanno sentito parlare di questo particolare modo di viaggiare che descriviamo nel dettaglio nel nostro sito (https://sites.google.com/view/unestatedaraccontare/viaggi-il-mezzo/treno?authuser=0). Abbiamo chiesto a Edoardo, uno studente di quinta scientifico del nostro liceo, che l’ha sperimentato quest’estate, com’è andata e come si è organizzato.

Ciao Edoardo, sappiamo che quest'estate hai fatto un viaggio sfruttando un pacchetto Interrail. Partiamo dalle cose semplici: Come hai scoperto questa possibilità?

Ho scoperto questa possibilità grazie a mio fratello che l'aveva fatto uno o due anni fa con i suoi amici. Questo modo di viaggiare mi è sembrato sicuramente più vantaggioso dal punto di vista economico rispetto al solito modo di viaggiare prendendo diversi aerei per destinazioni diverse, ad esempio nella stagione estiva un viaggio ad Amsterdam costava sui 200 euro, invece noi con circa 180 euro abbiamo fatto tutto.

Che pacchetto avete scelto, quanto costava e quali sono state le tappe durante il viaggio?

Abbiamo scelto il pacchetto con 5 viaggi. Attivando il pass per questo pacchetto avevamo cinque giorni in un mese in cui potevamo prendere tutti i treni che volevamo gratuitamente, pagando solo appunto il pass del pacchetto che è costato 180 euro. Le tappe sono state Amsterdam, Berlino, Vienna e infine Budapest, poi siamo tornati in Italia. Le tappe sono state scelte prima di partire, non abbiamo improvvisato nulla durante il viaggio.

Come hai gestito il budget durante il viaggio? Anche qui era tutto programmato?

No in realtà mi sono un po’ sbizzarrito, ho provato tutto ciò che avevo voglia di provare in quel momento; ad esempio, per cibo ho provato tutto ciò che era tipico e anche le varie birre; diciamo che, dato che volevo divertirmi, un po’ di soldi li ho comunque spesi.

Ci sono stati trucchi o consigli che vorresti condividere?

Un trucco che ho scoperto, purtroppo alla fine del viaggio, è che si può programmare il tutto con sei mesi di anticipo; si può pensare a Gennaio di voler attivare il pass per luglio pianificando il tutto e poi arrivato il mese scelto per la partenza si attiva il pass.

Per quanto riguarda il viaggiare con amici consiglierei di viaggiare in pochi, dato che tra le offerte che ci sono le più economiche, specie per l’alloggio, sono quelle per cinque persone circa. Cosa ti è piaciuto di più di questo viaggio? Raccontaci!

In generale il viaggio mi è piaciuto un sacco, appena ho messo piede ad Amsterdam ho sentito un’aria completamente diversa, ho staccato da tutto, dallo stress e dalla pressione scolastica in Italia, dalla solita routine, una boccata d’aria fresca che mi ha permesso di rigenerarmi e farmi sentire finalmente in vacanza. Durante il viaggio ho fatto anche nuove conoscenze, delle ragazze che erano amiche di un’amica che era partita con noi. A Vienna siamo andati a Prater a vedere l’antico parco d’attrazioni e abbiamo anche visto la ruota panoramica, la seconda più alta in Europa. Poi siamo passati a Praterdome e qui siamo andati alla famosissima discoteca gratuita ed è stato stupendo. Mi è piaciuta un sacco nonostante io non sia un tipo da discoteca e tra l’altro è stato molto bello perché abbiamo conosciuto molti italiani.

Qual è la parte più sfidante di questo modo di viaggiare?

La parte più sfidante per me sono state le camminate; per girare le città e visitare ciò che ci interessava abbiamo dovuto farne di davvero lunghe, poi io ero sempre in giro con uno zaino abbastanza grande, da viaggio Interrail, dunque da questo punto di vista abbiamo faticato parecchio.

Grazie Edoardo per aver condiviso la tua esperienza con noi. Ora che avete le idee più chiare, lo fareste anche voi un viaggio Interrail?