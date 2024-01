Biella Corse, appuntamento conviviale per dare il via alla stagione 2024, FOTO

Biella Corse, appuntamento conviviale per dare il via alla stagione 2024

Con una bella cena, al Ristorante La Villa 840, nella frazione Favaro di Biella, la Scuderia Biella Corse ha nei giorni scorsi dato ufficialmente il via alla stagione sportiva 2024.

Un piacevolissimo incontro conviviale, a cui hanno preso parte una quarantina fra piloti e navigatori, compresi gli “Svizzeri” di Biella Corse, molti soci della Valle d’Aosta e, naturalmente, un bel gruppo di “più o meno” Biellesi.

“E’ stata una serata fra amici” ha commentato il Presidente, Alby Negri, nel corso del suo intervento “nella quale abbiamo anche voluto ricordare i 50 anni della Scuderia”.

“Biella Corse è infatti nata nel 1972 come Squadra Sportiva di ACI Biella” ha spiegato l’addetto stampa, Massimo Gioggia (che ha anche ricordato che è ormai in fase di avanzata lavorazione il libro dedicato ai 50 anni di Biella Corse), “e nel 1974 è stata poi fondata con un vero e proprio atto notarile. Quindi, dal punto di vista “legale”, quest’anno sono cinquant’anni giusti giusti!”.

Il Presidente ha poi riassunto i risultati degli ultimi dieci anni, dal quarantennale al 2023. “Possiamo vantare un “palmares” di tutto rispetto” sono state le sue parole “con quindici vittorie assolute, una ventina di secondi posti e un bel po’ di terzi posti e altri piazzamenti di rilevo. E poi sette campionati vinti, assoluti e di categoria, con in più, anche qui, tanti piazzamenti! Non possiamo proprio lamentarci!”

Ice Challenge

Torneranno in gara questo fine settimana a Pragelato (Torino) i piloti Biella Corse Davide Negri e Alessandro Negri, che prenderanno parte, sabato 20 e domenica 21 gennaio, alla terza e alla quarta prova dell’Ice Challenge, il Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio 2024. Come già nelle prime due prove del campionato, padre e figlio, in manche ovviamente diverse, saranno alla guida della loro abituale Subary Impreza (classe 6, raggruppamento 5)

“Abbiamo sistemato la vettura e quindi dovremmo poterci esprimere al meglio” ha commentato Alessandro. “Saranno due prove molto importanti. Quella di sabato sarà anche molto suggestiva, perché si correrà in notturna!”.

Il programma prevede infatti sabato prove libere e qualifiche a partire dalle ore 16,00, con la prima manche alle 17,00 e, a seguire, le manche due e tre. Stesso programma per la giornata di domenica, quando però si inizierà alle 14,30.

Le due prove di Pragelato sono il terzo e il quarto appuntamento dell’Ice Challenge 2024, campionato che ha inevitabilmente sedi di gara variabili in funzioni delle condizioni meteo dei percorsi. Al momento tutte le prove (anche quella che si correrà a fine mese) sono in programma a Pragelato. La finale si correrà invece in una località ancora da definire.