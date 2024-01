Italiche bellezze immerse nella grappa

Ci saranno il Colosseo, la torre di Pisa, la Madunina, i Bronzi di Riace, la gondola, la Mole Antonelliana, il Monte Bianco e le Tre Cime di Lavaredo tra le bellezze italiche che, in miniatura, in vetro soffiato, verranno immerse nella grappa (Alexander), all’interno di speciali bottiglie dedicate, appunto, al meglio dell’Italia e che verranno commercializzate in tutto il mondo. Dopo averle sperimentate una trentina di anni orsono con notevole curiosità e successo queste bottiglie (allora con le simbologie italiane tipo lo scoiattolo per ricordare Cortina, il leone alato, il Toro per Torino ecc) Bottega spa, l’azienda trevigiana che le produrrà, si ripropone stavolta con le bellezze realizzate dall’uomo o dalla natura. Saranno abilissimi maestri vetrai a comporre questa trentina di bottiglie, a renderle uniche con la loro abilità. Sono già pronte quelle con il Colosseo, la Torre di Pisa, la gondola e i cerchi olimpici in ricordo di Cortina che nel 2026 ospiterà le Olimpiadi invernali. A breve comunque tutto sarà pronto con soddisfazione di chi vuole farsi un regalo o comperare un regalo diverso, senza dimenticare i collezionisti.