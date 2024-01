Mostra Banksy, Jago, TvBoy e altre storie: al via eventi concomitanti

Al fine di arricchire il panorama degli eventi concomitanti con la straordinaria mostra "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente”, Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero diventeranno il palcoscenico di momenti che renderanno l'esperienza dei visitatori dell’evento espositivo ancora più coinvolgente e completa.

Si inizierà sabato 20 gennaio alle 8 con l’evento FROM ART TO MIND – pratica di yoga in mostra. Franco Nicita, insegnante di yoga secondo il Metodo e la Tradizione Satyananda, accompagnerà, attraverso movimenti fluidi, respirazione consapevole e meditazione profonda chi voglia essere pervaso da uno straordinario senso di benessere.

La pratica creerà armonia tra l'arte rivoluzionaria e la pratica interiore, offrendo un'opportunità unica di elevazione spirituale e di connessione con il momento presente. Dopo la pratica lo staff didattico di Coopculture farà proseguire l’esperienza con una visita guidata alla mostra.

Si proseguirà venerdì 26 gennaio alle ore 17.30 con URBAN SIPS. Sul far della sera, piccoli sorsi d’arte tra le opere dei maggiori street artist del momento. Una visita guidata che si arricchirà con un momento di condivisione, durante il quale si potrà degustare una selezione di prodotti locali e tante tante bollicine presso Palazzo Ferrero Caffè Deiro.

Gli eventi richiedono l’acquisto on line, al seguente link https://www.coopculture.it/it/poi/palazzo-gromo-losa/ , nella sezione dedicata, oppure scrivendo alla email banksybiella@coopculture.it o contattando il call center allo 011 19560449 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00).