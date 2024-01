Biella Forma è L'Università Online, e tanto altro, che Trasforma il Tuo Futuro

La nostra offerta formativa è completa e innovativa. Dalla Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione come titolo di accesso obbligatorio per iscriversi nelle graduatorie ATA, alle prestigiose certificazioni linguistiche di livello B2, C1 o C2, fondamentali per partecipare ai concorsi pubblici e migliorare il punteggio nelle graduatorie GPS per DOCENTI, ATA, TFA, INPS e Forze Armate.

Ma non finisce qui. Biella Forma è anche il punto di partenza per oltre 60 percorsi di laurea, sia tradizionali che innovativi, dell'Università Telematica Ecampus. Potrai scegliere tra facoltà di Giurisprudenza, Economia, Psicologia, Ingegneria e Lettere, e dare una svolta alla tua carriera professionale.

E se desideri acquisire competenze specifiche in un settore particolare, offriamo una vasta selezione di corsi singoli, master di primo e secondo livello e corsi di formazione e perfezionamento, sempre in modalità online. Potrai rimanere sempre competitivo nel mondo del lavoro, senza rinunciare alla comodità di studiare da casa.

Studiare comodamente da casa con l'Università Telematica E-Campus. Accedi ai corsi in qualsiasi momento e in qualsiasi posto grazie alla piattaforma e-learning. Iscrizioni aperte tutto l'anno. Esami online. Tutor online per supporto didattico e pianificazione degli studi personalizzata. Contattaci per un consulto gratuito o per riconoscimento valutazione CFU. Polo studi Biella Forma aperto dal lunedì al venerdì, con orario flessibile.

Per informazioni, contattaci al Cell.3334790402 - 3493869910 o via mail a biellaforma@gmail.com.

Visita il nostro sito web www.biella-unicurs.it

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA: