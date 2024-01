Club Oltre: riparte la terza edizione

Sta per partire la terza edizione del Club Oltre, il Club per gli imprenditori di Unione Industriale Biellese. Stanno per chiudersi le iscrizioni, a numero limitato, per tutti gli imprenditori biellesi interessati. Anche quest'anno il Club proporrà 4 incontri riservati agli iscritti, da febbraio a maggio 2024.

In ogni incontro, un imprenditore o manager di consolidata esperienza porterà la sua "storia manageriale", stimolato dalle domande della moderatrice. Dall'ascolto delle best practice, nascerà il dialogo con gli imprenditori del Club. Una contaminazione positiva di idee e visioni che ha lo scopo di stimolare nuove strategie imprenditoriali e di sviluppo aziendale.

Fra le novità di questa edizione ci sono due importanti cambiamenti: il primo è la sede, che sarà il Circolo Sociale di Biella. Il secondo è la moderazione che viene affidata a Daria Paoletti, giornalista parlamentare di SkyTg24 dal 2007 e collaboratrice di Confindustria per interviste a imprenditori di rilevanza nazionale e internazionale. La moderatrice accompagnerà gli imprenditori ospiti nei loro racconti, estrapolandone gli elementi chiave per una riflessione estesa e co-partecipata. Faciliterà inoltre il dialogo con gli imprenditori partecipanti, dando loro la parola per domande e contributi individuali.

Il primo incontro sarà giovedì 8 febbraio con Stefano Messina, Presidente del Gruppo Messina e Vice Presidente Esecutivo Ignazio Messina & C., che dialogherà con i partecipanti del Club sulle strategie adottate per conseguire una crescita significativa e sulle sfide affrontate, in primis quella della competitività globale.

Giovedì 21 marzo con Guido Gobino, Presidente di Guido Gobino Srl, avremo l'opportunità di dialogare sull’importanza della tutela della filiera, sull’approccio di un artigiano del cioccolato alla tecnologia ed alla sostenibilità, definita da Guido ”uno dei parametri fondamentali che concorrono a costruire la qualità del nostro prodotto”. Sino ad arrivare al cuore artistico dell’azienda che si concretizza nella creazione delle collezioni e nelle iniziative a supporto di giovani artisti.

Giovedì 18 aprile Marco Righi, Fondatore e CEO di Flash Battery Srl, porterà a dibattere su molteplici temi, quali: la scelta di investire nell’industria elettronica in Italia, il percorso di internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo quale asset competitivo strategico, l’attività di “accompagnamento” dei propri clienti verso la transizione elettrica.

Giovedì 23 maggio Antonella Nonino, Consigliere Delegato di Nonino Distillatori S.r.l. racconterà la storia di un’azienda che ha saputo innovare per rendere la grappa un distillato desiderato dalle donne e dai giovani. Un percorso di 125 anni che sta proseguendo il suo successo con un re-branding del marchio, ma soprattutto del “mondo della grappa”, compiuto da una generazione 100% femminile. Saranno molteplici i temi al centro dell’incontro del Club: dalla gestione dei passaggi generazionali, all’internazionalizzazione, alla sperimentazione e innovazione, sino al marketing e comunicazione.