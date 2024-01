L'appello Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda di Mosso - Valdilana

Riceviamo e pubblichiamo:

"Continua l’emergenza per le RSA piemontesi, La “Borsetti, Sella, Facenda” di Mosso Valdilana non fa eccezione.

“Trovare infermiere e OSS per garantire un servizio di buona qualità – dice la Direttrice Chiara Craviolo – sta diventando ormai impresa assai ardua, vista la carenza di tali figure. Altrettanto impegnativo, stanti le attuali difficoltà finanziarle, assumerle e garantire loro uno stipendio adeguato.

Va sottolineato poi che le varie attività che rendono più gioioso e sereno il vivere quotidiano degli ospiti sono accompagnate da volontari, il cui apporto diventa quindi prezioso. Sarebbe ad esempio da studiare una forma di collaborazione di volontari a supporto delle OSS per attività come fare i letti dei pazienti.

A Mosso è già operativa una trentina di volontari che si dedicano con continuità e abnegazione in varie attività all’interno della struttura e nei servizi al territorio che ad essa fanno capo, come la consegna dei pasti a domicilio per persone non del tutto autosufficienti.

“E’ chiaro – afferma il presidente Gianni Regis – che essi non possono e giustamente non devono sostituire regolari figure professionali di operatori qualificati. Risultano tuttavia comunque quasi indispensabili”.

I bisogni della struttura sono molteplici e vanno dalle attività di supporto alla cura degli ospiti alla manutenzione corrente dello stabile e del giardino, sia nella sede principale sia nel vicino Centro anziani.

Particolarmente impegnativi risultano altresì la continua cura di cui necessitano le strutture ed il periodico rinnovo degli impianti e degli ausilii ad uso degli ospiti.

Una necessità recentemente riscontrata è stata la sostituzione dei letti ormai obsoleti con letti ortopedici specifici per ospiti con disturbi cognitivi. Una prima tranche di 12 letti è stata acquistata grazie al generoso contributo della Pia Istituzione Medico Sella. Ne servirebbero altri 20 per completare il rinnovamento.

Sarebbe necessario sostituire l’impianto dei campanelli di chiamata. Un relativo preventivo di spesa già acquisito ammonta a 50mila euro.

E’ dunque evidente che risultano molto preziosi i contributi finanziari dei privati, senza i quali diventa molto difficile mantenere sotto controllo il bilancio e far fronte a tutte le necessità senza aumentare il peso delle rette già onerose degli ospiti.

“Va pertanto tributato un grande grazie – continua Regis – sia a chi ha contribuito ed è intenzionato a contribuire finanziariamente sia a chi dedica generosamente parte del suo tempo libero prestando la propria opera gratuitamente.

Mi rivolgo ai cittadini di Valdilana e paesi limitrofi per dire loro che tutti, in base alle loro competenze e inclinazioni, possono diventare volontari. Chi sentisse questo desiderio può tranquillamente rivolgersi agli amministratori del nostro ente per vagliare e rendere concreta tale possibilità”.