Rally & Co in festa, premiati piloti e navigatori FOTO

Festeggiamenti di inizio 2024 in casa Rally & Co che domenica 14 gennaio ha organizzato un pranzo sociale presso l’agriturismo La Fucina a Vigliano Biellese. Il ritrovo ha radunato ben 85 persone tra piloti, navigatori e supporter ed è stata l’occasione per valorizzare i più meritevoli del sodalizio biellese.

Premiati dallo speaker Marco Cappio per la vittoria nel campionato italiano rally autostoriche 2021 (non fatto prima causa restrizioni covid) Marco Bertinotti ed Andrea Rondi, seguiti Pierluigi Porta e Giuliano Santi vincitori di campionato nella classe 2000 anno 2022. Luca Delle coste e Giuliano Santi sono stati premiati per la vittoria 2023 nel memorial Nino Fornaca mentre Valter Anziliero e la figlia Alyssa hanno ricevuto il premio per la vittoria nel campionato italiano rally riservata alla classe 2.000 di secondo raggruppamento annunciando che nel 2024 l'equipaggio sarà composto da Alyssa con alle note mamma Anna, stesso primato di Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani risultati primi nella classe 1.600.

Grandi applausi anche per Andrea Gibello e Diego Pontarollo per il 3° posto assoluto nel rally Grappolo storico e per Lorenzo Pontarollo navigatore del presidente Aci Biella in occasione del Lana Storico. Ovazione per il piccolo Leonardo De grandi che ha ricevuto un quadro su tela per la vittoria nel campionato Kartsport circuit mentre altri graditissimi omaggi sono stati consegnati ai primattori delle specialita velocità fuoristrada, tout terrain, regolarità e rally moderni.