Fratelli d'Italia, Franceschini: “Piemonte non si arrende al declino, sì a sostegno di lavoratori e imprese”

“Questa mattina l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino ha presentato in un consiglio regionale aperto i dati relativi alla situazione di crisi delle imprese: quello che si evince dal quadro delineato dall’esponente di Fratelli d’Italia è il grande lavoro messo in campo dalla giunta di centrodestra che fin dal suo insediamento si è mossa con misure a sostegno della vocazione industriale della nostra Regione, per favorire l’occupazione e supportare i lavoratori”. Lo ha dichiarato Cristiano Franceschini, segretario di Fratelli d’Italia Biella.

“Academy di filiera, Unità di Crisi, Fondo Sviluppo e Rilancio sono solo alcune delle misure attivate e che hanno permesso al Piemonte di rigettare il declino, come se fosse un destino scritto” ha proseguito Franceschini. Il segretario di Biella ha poi lanciato un messaggio a Pd e M5s, che in aula hanno criticato le politiche attive della Regione: “Fa sorridere che chi per anni ha governato il Paese oggi si senta nella posizione di criticare: temo non abbiano sentito i sindacati, che hanno denunciato una declino in corso da anni”.

“Grazie al lavoro di Chiorino in Regione, in linea con il Governo Meloni, possiamo guardare alle sfide che ci presentano davanti con ottimismo: il centrodestra, con Fratelli d’Italia in prima linea, ha tutte le capacità per far crescere questa Nazione e accompagnarla in questa delicata fase di transizione” ha affermato il segretario di Fratelli d’Italia Biella.

“Tutela dei lavoratori, mano tesa alle imprese: le politiche attive sono la migliore risposta e ringrazio questa giunta regionale e l’assessore Chiorino per averle date” ha concluso Franceschini.