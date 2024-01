In calo i negozi di periferia a Biella, i commercianti: "Tenere aperto è una lotta ogni giorno"

Tristemente i conti sono presto fatti: nel 2017 erano 14 le attività che avevano partecipato al bando del Comune di Biella rivolto ai negozi collinari e di periferia contro la desertificazione. All'ultimo bando 2023 hanno partecipato in 8. Tra queste c'è "L Val Alimentari" in Strada Comunale Vaglio Colma Pettinengo di Giorgio Graziano, che fa di tutto per tenere aperto, ma è una lotta continua, come racconta lui stesso.

"Purtroppo è accertata la difficoltà di tenere una vetrina con la serranda aperta cercando di dare un servizio alle zone decentrate - commenta il commerciante - . Forse bisogna studiare nuove soluzioni, se l’intenzione è quella di evitare la desertificazione. Sono trascorsi solamente 6 anni, ma di cose ne sono cambiate parecchie. Quotidianamente si devono fare i conti con i continui aumenti dei costi di gestione e conseguentemente l’inesorabile erosione dei margini di guadagno. Sono comunque ottimista, e continuerò a svolgere al meglio il mio lavoro ringraziando i miei clienti, ma è una lotta ogni giorno".

"Quando una serranda si abbassa non si alza più - continua Giorgio Graziano - . Ho letto del negozio di Chiavazza in via Della Vittoria ed è una tristezza. A me tutto sommato va bene perchè prima lavoravo nella grande distribuzione, è dal 2016 che ho rilevato questo negozio e ora le mia figlie sono grandi, ma se dovessi pensare a mandarle al nido e a scuola non so se reggerei. I costi sarebbero altissimi".

A lasciare un po' l'amaro in bocca al commerciante è il fatto che il Comune non ha mai aumentato la cifra che mette a disposizione per aiutare i negozi, nonostante questi siano in calo. "E' stata sempre messa a disposizione la stessa in tutti questi anni, circa 20 mila euro - conclude - . E mano male che c'è, sinceramente, perchè è sempre un aiuto, per esempio l'anno scorso io l'ho usata per pagare la tassa rifiuti. Forse però, quello che restava al Comune visto che non sono più una ventina i negozi che possono partecipare al bando, e i contributi ai quali si può accedere non sono aumentati, si poteva pensare di dividerlo tra chi è sopravvissuto. D'altronde le tasse sono aumentate, le bollette anche. E la popolazione purtroppo è in pericoloso calo".

Giorgio Graziano si ricorda ancora quando Giacomo Moscarola, allora consigliere di minoranza era entrato nel suo negozio a chiedere che cosa poteva fare per aiutare i negozi di vicinato. Era il vice Sindaco che allora aveva lanciato l'idea dei contributi ai negozi di collina poi accolta dall'amministrazione Cavicchioli.