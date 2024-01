Gruppo Sella, dpixel realizza prima iniziativa in Italia di venture capital in startup attraverso blockchain

dpixel, il Venture Incubator del gruppo Sella, ha realizzato per la prima volta in Italia, insieme a Seed Venture e Lendit, un’operazione di investimento in startup attraverso la tecnologia blockchain e l’utilizzo degli smart contract.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla piattaforma sviluppata da Seed Venture, società presente nel portafoglio dpixel e inserita nel programma di accelerazione “Metaverse 4 Finance”, che mediante l’emissione di token permette di gestire contratti di investimento. Grazie agli smart contract, gli investimenti trasformati in token possono essere scambiati in qualsiasi momento e resi immediatamente disponibili a tutti i soggetti interessati ad operazioni in venture capital.

Ciò consente, quindi, di creare un mercato secondario dell’equity che rende liquidi investimenti tradizionalmente di lungo periodo. Questa nuova modalità basata sulla blockchain ha permesso a dpixel di investire in Lendit, piattaforma B2B di credit-sharing che permette ad aziende e professionisti di prestarsi denaro in modo semplice, veloce e sicuro. Lendit è tra le startup già incubate da dpixel.

"Con questa iniziativa, la prima del suo genere in Italia, dpixel conferma la propria capacità di valorizzare le startup in portafoglio, come ad esempio Seed Venture e Lendit. Il nostro ruolo è infatti quello di accelerare la crescita di queste realtà innovative, di investire successivamente su di loro e di affiancarle nella realizzazione di iniziative concrete di elevato livello tecnologico, all'interno del nostro ecosistema di innovazione” ha dichiarato Stefano Azzalin, CEO dpixel.