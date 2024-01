Biella, anno straordinario per le Biblioteche: tutti i numeri e i dati

Un anno straordinario per le Biblioteche di Biella. Nel 2023 infatti i prestiti totali della Biblioteca Civica e della Biblioteca Ragazzi sono stati 77.500. Gli utenti attivi (quelli che hanno effettuato nel corso degli ultimi dodici mesi almeno un prestito) sono 2.237 e per la sezione ragazzi 2.496.

“Tanti i nuovi iscritti! Ben 408 per la Biblioteca Civica e 712 per la Biblioteca Ragazzi – si legge sui canali social del comune di Biella - Sia in piazza Eugenio Curiel, sia in piazza Alessandro Lamarmora, sono pronti a condividere nuove storie e avventure insieme agli affezionati lettori! Che il 2024 sia ancor più ricco di emozioni e letture”.