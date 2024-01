Dal Nord Ovest - Tragico incidente, morta una donna. Bimba al Regina Margherita

Drammatico incidente questa notte a San Raffaele Cimena, sul raccordo stradale che porta a Volpiano. A causa probabilmente dell’asfalto ghiacciato, si è verificato uno scontro tra una Fiat 500X, una Stilo e una Puma.

Nonostante i tentativi dei soccorritori, nel sinistro ha perso la vita una donna di 42 anni residente nella zona. Nell’impatto è rimasta ferita anche una bimba di 4 anni, portata d’urgenza al Regina Margherita di Torino. La piccola, arrivata cosciente all’ospedale e senza particolari lesioni, si trova attualmente ricoverata in osservazione in Chirurgia. Fortunatamente nell’impatto non ha riportato fratture: non sembra avere lesioni importanti, ma lo staff medico la sta monitorando, Al momento la prognosi è di venti giorni.