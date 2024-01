All'udienza preliminare per la tragedia della funivia del Mottarone è arrivato, a sorpresa, anche Shmuel Peleg, il nonno materno di Eitan che nei mesi successivi all'incidente insieme alla moglie Ester rapì il bambino per portarlo in Israele.

Peleg, che si è trasferito in Italia, a Pavia, ha confermato che "la famiglia si è riunita per il bene di Eitan". L'uomo, che ha anche annunciato di voler tornare al Mottarone, ha detto che "non vuole vendetta" e che è presente "in nome di mia figlia".