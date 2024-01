Scontro tra due auto al bivio tra Miagliano e Andorno Micca FOTO

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto poco prima delle 13 di oggi, 17 gennaio, in prossimità dell'incrocio tra Miagliano e Andorno Micca, poco dopo l'abitato di Tollegno.

Due auto si sono scontrate per cause al vaglio degli agenti di Polizia, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti. La strada è stata chiusa alla viabilità e il traffico deviato verso altre direzioni, fino alla rimozione dei veicoli.