Coppia di anziani in difficoltà a Biella, in azione 118 e Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Allarme a Biella per una coppia di anziani in difficoltà. È successo stamattina, intorno alle 6: stando alle prime ricostruzioni, uno dei sarebbe caduto a terra e non sarebbe più riuscito a rialzarsi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, sono riusciti a entrare nell'appartamento e ad assistere i due pensionati. In seguito, sono stati affidati alle cure del personale medico.