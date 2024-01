Biella, a folle velocità si schianta contro un'auto e rischia di investire un giovane. Poi fugge via

C'è mancato davvero poco che un incidente stradale si tramutasse in una potenziale tragedia. È successo nella tarda serata di domenica, in via Trieste, a Biella: stando alle prime ricostruzioni, confermate da alcuni testimoni, un'auto si sarebbe schiantata contro un veicolo in sosta a tutta velocità. Inoltre, avrebbe rischiato di investire anche un giovane.

Ma non solo: invece di fermarsi, avrebbe proseguito la sua corsa allontanandosi dal luogo del sinistro. Nello scontro, però, avrebbe perduto uno specchietto. La vicenda è stata riportata sui social. Da lì l'appello: se qualcuno avesse visto qualcosa non esiti a contattare le forze dell'ordine.