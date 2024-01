Biella: Tanti piccoli "Vigili del Fuoco" al comando di Biella

Questa mattina, 17 gennaio, 42 bambini della scuola dell'infanzia del Vandorno, accompagnati dalle maestre, sono stati accolti dai Vigili del Fuoco nella caserma di via Santa Barbara. Il personale presente ha mostrato ai piccoli i mezzi di soccorso come l'autoscala, l'APS (Auto Pompa Serbatoio) e l'ABP (Auto Botte Pompa), spiegando e dimostrando come vengono utilizzati in caso di intervento. Dopo un paio d'ore i bambini hanno ricevuto l'attestato di "Piccolo Vigile del Fuoco per un giorno" ed hanno fatto rientro a scuola.