A Saluzzo l'anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka, c'è anche Biella

Domenica Saluzzo ha accolto la delegazione formata dal presidente Marco Fulcheri, i consiglieri sezionali Filippo De Luca, Claudio Vercellotti, Paolo Racchi, Maurizio Bollea e Stefano Socco della sezione di Biella con un aria frizzante e una giornata di sole.

Inquadramento, Alzabandiera, Onore ai Caduti e si parte per la sfilata lungo le vie della città. Tanti i vessilli ed i gagliardetti presenti alla manifestazione, con il Presidente Nazionale Favero, il Gen. di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, il Gen. B. Enrico Fontana ed il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Durante i discorsi ufficiali, il Presidente Cirio dopo aver ricordato l’enorme sacrificio compiuto dalla Cuneense, ha con forza ribadito il lavoro svolto per riportare in Piemonte, a Biella, l’Adunata Nazionale nel 2025. La Santa Messa in Duomo ed il pranzo hanno concluso la giornata.