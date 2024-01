Meteo, come sarà il tempo oggi e domani

Ecco le previsioni per oggi mercoledì 17 gennaio. I cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata, a partire dalle 19.

Domani, giovedì, sono previste nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge.