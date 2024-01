Salussola: Alessio Santi è il nuovo Comandante della Polizia Locale

Alessio Santi è il nuovo Comandante della Polizia Locale di Salussola - Foto Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Ufficialmente in carica dal 1° novembre 2023, con ordinanza comunale, il Dott. Alessio Santi ha lasciato il comando di Gaglianico per dedicarsi completamente al ruolo affidatigli in qualità di Ispettore, Responsabile di Polizia Locale della Stazione di Salussola.

Santi è molto conosciuto sia per i suoi ripetuti meriti sportivi che per la competenza, la dedizione e l'impegno che ha saputo dimostrare dall'inizio della sua carriera nella Polizia Locale: sei anni a Biella e 2 anni a Gaglianico, oltre alla laurea in scienze giuridiche, sono garanzia della sua preparazione operativa sul campo e dell'attività amministrativa.

"Il Dott. Santi è un prezioso acquisto per il nostro Comune - ha commentato il Sindaco Manuela Chioda - ha dimostrato sin da subito entusiasmo e competenza nell'affrontare ogni situazione sul territorio. Sarà sicuramente un punto di riferimento per tutti i cittadini"

"Porterò la mia esperienza professionale mettendola a disposizione dei cittadini e per loro cercherò di rispondere ad ogni dubbio, informazione o chiarimento - ha dichiarato Santi - Svolgerò il mio servizio nel modo migliore per il Comune di Salussola dove ho trovato un ambiente di lavoro positivo, un team capace e un territorio appassionante"