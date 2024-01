Il Comune di Salussola è animal friendly, Nerone ospite dell'amministrazione

E' un bel gattone tutto nero ed ha trovato nella sede comunale il suo luogo preferito. Tutte le mattine si presenta all'ora di arrivo degli impiegati che lo accolgo e gli danno da mangiare. Sazio, poi, si accomoda nella sua cuccia accanto al termosifone e tra coccole e sonnellini passa la giornata portando tenerezza e allegria durante le giornate di lavoro.

Si sta diffondendo sempre più anche in Italia la bella abitudine di ospitare in uffici e azienda un piccolo amico peloso che porta benessere alla vita lavorativa. Per portare il proprio animale in ufficio non esiste una vera e propria legge. Ogni azienda stabilisce le proprie regole tenendo conto di tutte le persone coinvolte tra cui potrebbero esserci dei soggetti allergici da salvaguardare.