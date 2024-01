Camomilla e Milù: due gattine speciali in cerca di casa VIDEO

Le due gattine che vedete in foto sono Milù e Camomilla: due micette sfortunate perché quasi sicuramente buttate via come dei rifiuti a causa del loro aspetto. Nella sfortuna hanno avuto la fortuna di incontrare una nostra volontaria in vacanza, che dopo aver iniziato a sfamarle, si è subito accorta del problema di Camomilla: una grave focomelia (una malformazione agli arti anteriori che ha avuto fin dalla nascita).

Grazie alle generose donazioni fatte a nome loro di persona e su Gofundme è stato possibile procedere a esami specifici e alla loro sterilizzazione. Grazie a questi esami, è stato escluso per certo il nanismo ipofisario associato a ipotiroidismo. Purtroppo di questa loro mutazione genetica simile alla sindrome di down umana non sappiamo molto, ma la nostra veterinaria ci ha rassicurati che non comporta particolari problemi di salute. La piccola Camomilla magari potrebbe avere dei problemi per lo strascico delle zampine anteriori, ma niente che non si possa facilmente gestire. Abbiamo anche rifatto i test e sono confermate FIV e FeLV negative. Sono molto legate e si supportano a vicenda, hanno dovuto superare la diffidenza iniziale appena entrate in struttura, ma si sono ambientate in pochi giorni. Adesso però cercano una famiglia che le ami nonostante la loro ‘differenza’: sono entrambe delle grandi coccolone, ma soprattutto hanno una voglia di giocare che non finisce mai, specialmente Camomilla. Per loro cerchiamo una famiglia speciale e un’adozione in coppia perché separarle sarebbe inconcepibile visto il loro rapporto. Se volete conoscerle contattate Zia Paola al 3288587460 e venite a farvi conquistare da loro a Gattopoli Made in Biella.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno donato per permettere a queste due bimbe pelose di poter trovare una casa per sempre!

Per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici per un’adozione consapevole.