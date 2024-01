Movimento 5 Stelle, presentazione di un libro per ricordare la Giornata della Memoria

Uno dei modi migliori per celebrare la giornata della memoria il prossimo sabato 27 gennaio è fare riflettere sulle alternative alla guerra che esistono. Per questo il Movimento 5 Stelle biellese presenterà il libro della ricercatrice americana Erica Chenowet sulla risoluzione nonviolenta dei conflitti. L'evento sarà sabato 27 alle 10,30 al salone Arci di Biella in strada alla Fornace 8.

Sarà presente Angela Dogliotti Marasso curatrice dell'edizione italiana. È un testo fondamentale che compie un excursus storico completo e dimostra come siano state innumerevoli le applicazioni dei metodi nonviolenti alla risoluzione dei conflitti. Il caso più noto è quello di Gandhi nella liberazione dell'India dal dominio britannico ma c'è molto altro. Le tragiche guerre in Ucraina, Gaza e Yemen dimostrano l'urgenza di percorrere altre strade. Sarà anche presentata la proposta del M5S biellese che verrà avanzata in sede di elaborazione del programma per le elezioni europee per la costituzione di corpi civili europei di pace . La proposta riprende l'intuizione dell'europarlamentare Alex Langer. Una intuizione quanto mai attuale nei tempi bui che si sta vivendo.