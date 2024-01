Mandati liberi sotto i 5mila abitanti, Uncem: “Costruire forme di partecipazione nuove è comunque necessario”

"Eliminare i tre mandati per i comuni fino a 5mila abitanti, come il governo si appresta a prevedere per decreto, non significa avere 'sindaci-podestà'. Occorre nei piccoli Comuni coinvolgere nuove generazioni, individuare forme di partecipazione, introdurre nelle liste nuove figure. Questa tensione, nei piccoli Comuni, si chiama comunità. L'impegno di singoli Candidati e Candidate sindaci, la disponibilità e la professionalità acquisita sono certo che potranno unirsi a formazione e stimoli per nuove persone che scelgono di impegnarsi nelle Amministrazioni comunali, con nuove idee, come Consiglieri comunali e, quando necessario anche alla guida del gruppo come candidati Sindaco, in una logica di interazione e condivisione, ma anche evoluzione, che dobbiamo ricercare".

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.