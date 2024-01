Sala riunioni: come arredarla al meglio

Progettare un ufficio è un’attività entusiasmante, che si accompagna sempre a un certo grado di soddisfazione. Che sia per la propria azienda o uno studio privato, se si può contare su un certo numero di collaboratori o si ha intenzione di ospitare diversi clienti, allora diventa quasi inevitabile mettere in conto un ambiente da dedicare alla sala riunioni.

Per quanto ormai Internet, lo Smart working, le riunioni a distanza e le piattaforme di conference call abbiano abbattuto le barriere di spazio e distanze, è ancora necessario incontrarsi di persona, stringere mani e guardarsi negli occhi. Una sala riunioni, spesso, non è solo un luogo dove si impartiscono istruzioni ai dipendenti, ma anche un’occasione per stringere accordi, condividere, consolidare il team building, socializzare.

Per tutte queste ragioni e per tutte le funzioni a cui assolve una sala riunioni, è importante progettarla adeguatamente, in modo da prevedere tutto il necessario per organizzare meeting e incontri di lavoro.

Partire dagli spazi

Dove si è immaginato di collocare la sala riunioni? Si tratta di una stanza separata o va ricavata dall’open space, magari sfruttando pannelli o tende oscuranti per ricavare la privacy necessaria?

In base allo spazio che si ha a disposizione, si possono prevedere tutti gli arredi e gli accessori da posizionare, optando per quelli già realizzati o per mobili su misura, adatti a occupare in maniera funzionale ogni angolo della stanza.

L’importanza dell’atmosfera

Come ogni ambiente di lavoro, anche la sala riunioni, per quanto utilizzata occasionalmente, deve ricreare un’atmosfera adatta a coniugare concentrazione e stimolo mentale. In tal senso, la luce gioca un ruolo cruciale. È essenziale che la stanza possa godere di luce naturale per la maggior parte del tempo. Allo stesso tempo, però, bisogna prevedere soluzioni idonee a ridurla e calibrarla in base alle circostanze.

Se, ad esempio, occorre proiettare un video o una presentazione, si avrà bisogno di oscurare le finestre e tutte le fonti di luce. In questo senso possono giungere in soccorso le tende oscuranti, in grado di filtrare la luce naturale proveniente dalle finestre o dagli altri ambienti dell’ufficio, se, ad esempio, si è ricavato la sala alzando delle vetrate nell’open space.

Si può scegliere tra tanti modelli sul mercato, personalizzabili e adatti alle proprie esigenze. Basta consultare i cataloghi delle ditte specializzate, come quelli che offrono le tende oscuranti Eclypser , per scegliere quelle più adatte per design e dimensione.

Oltre a questo, poi, serve una sapiente disposizione di luci artificiali, così da tenere il clima disteso e adatto allo scambio costruttivo di idee e progetti. Niente luci abbaglianti, quindi, ma neanche troppo rilassanti. Vanno bene faretti a luci calde e, perché no, anche piantane negli angoli.

Quali arredi e accessori non devono mancare?

Tavolo e sedie sono senza dubbio gli indiscussi protagonisti di una sala riunioni: sarebbe impensabile farne a meno. Chiaramente questi vanno posizionati al centro della sala e scelti in base alla dimensione della stanza, stando attenti a lasciare spazio anche per altri elementi di arredo.

La sala riunioni, di fatto, può essere utilizzata anche come spazio di archiviazione, per cui armadi e scaffali porta documenti, abbinati a tavolo e sedie, sono senza dubbio un’ottima soluzione.

Anche un mobiletto bar, dove posizionare macchinetta del caffè e bibite da servire durante la riunione può rappresentare un’ottima opzione per avere sempre a portata di mano ciò che serve.

A questo, poi, devi aggiungere una postazione per la proiezione di video e presentazioni. Può trattarsi di un proiettore o uno schermo TV di grandi dimensioni.