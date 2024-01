Crevacuore, scuola media nel mirino dei vandali. Sindaco furioso: “Bravata inutile”

La scuola media di regione Isola, a Crevacuore, finisce nel mirino dei vandali. Stando alle informazioni raccolte, ignoti avrebbero forzato la porta antipanico dell'edificio dopo aver divelto un paio di montanti.

Il fatto è successo verosimilmente nella notte tra sabato e domenica. Nulla sarebbe stato asportato dall'interno del plesso scolastico. Presenti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

“Si tratta di una bravata, inutile per di più – spiega il sindaco Ermanno Raffo – Abbiamo già provveduto a sistemare i danni. Questo è uno dei motivi per cui la nostra amministrazione sta puntando a realizzare un sistema di videosorveglianza sul territorio. Proprio per contrastare questo tipo di comportamenti”.