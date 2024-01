Parte il Carnevale Benefico Muzzanese organizzato dalla Pro Loco. Il primo appuntamento è per sabato 20 gennaio, con l'aperitivo dedicato alle maschere biellesi.

Il programma poi prosegue per tre domeniche consecutive con la Questua carnevalesca per le case del paese (28 gennaio), la Festa della Candelora in cantone Margone con distribuzione della busecca e della vianda (4 febbraio) e la distribuzione della fagiolata in piazza parrocchiale (11 febbraio).