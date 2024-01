Miagliano in festa per Sant'Antonio Abate

Domenica scorsa, 14 gennaio, si è svolta la Festa Patronale di Sant’Antonio Abate, patrono della parrocchia di Miagliano.

Ha celebrato la Santa Messa padre Fabio De Lorenzo di San Filippo di Biella e concelebrata da don Renato Bertolla, che ha ringraziato la comunità per aver preso parte alla cerimonia eucaristica. Presente anche l’amministrazione in forma ufficiale. Al termine è stato distribuito il pane benedetto di sant'Antonio, preparato per l’occasione dalla panetteria Crovella.

La funzione, infatti, era anche dedicata a Luciana Crovella, mamma del sindaco di Andorno Micca, presente anche lui alla celebrazione, che per anni e anni ha preparato le pagnottine il lieto appuntamento.