Sandigliano, un genitore: "Ragazzi alle medie seguono le lezioni al freddo"

"Già ci spiace perchè con molta probabilità i nostri figli non faranno mai lezione nel plesso delle medie, nonostante ci fosse stato detto che i lavori sarebbero durati di meno, e sono stati divisi tra locali dell'oratorio ed elementari. E a questo si aggiunge il fatto che è da prima di Natale che sono al freddo in classe. Così non va bene". E' lo sfogo di un papà il cui figlio frequenta la scuola media di Sandigliano. A suo dire da novembre si sono susseguiti diversi guasti all'impianto dove sono accolti i ragazzi negli spazi dell'oratorio. E visto che le temperature sono sempre più basse, se a dicembre stare ore in classe seduti era sopportabile, gli ultimi giorni sono davvero difficili: "Proprio questa mattina - conclude il genitore - ho visto che uno studente aveva due paia di calze per sopportare il freddo. Mi sembra assurdo".

"E' tutto sotto controllo - risponde il sindaco di Sandigliano Mauro Masiero - , oggi stesso cambieremo i termosifoni. Al momento i ragazzi sono a seguire lezione al caldo in altri spazi ancora, e rientreranno nei locali che li ospitano in questi mesi solamente quando il guasto sarà riparato". Per quanto riguarda le medie i lavori finiranno entro un anno, assicura Masiero. "La ditta che se ne occupa è al lavoro - conclude il primo cittadino -, e il cantiere durerà un anno. Dopodichè i ragazzi potranno rientrare a scuola".