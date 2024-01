Borriana, in arrivo il calendario 2024

Arriverà in queste settimane nelle case dei cittadini di Borriana il calendario del nuovo anno, consuetudine che si rinnova da anni.

Lo ha annunciato sui propri canali social l’Amministrazione Comunale. “Il calendario – scrive il Sindaco Francesca Guerriero – è utile anche per la raccolta differenziata. Quest’anno avevamo organizzato DISEGNA IL TUO CALENDARIO un concorso che avrebbe visto pubblicate le opere dei partecipanti. Il concorso realizzazioni non ha avuto riscontro e così Federica Schiapparelli ci ha fatto dono delle sue opere d’arte, i suoi meravigliosi dipinti che ritraggono il nostro paese e che ci fanno vedere BORRIANA NEGLI OCCHI E NEL CUORE!”.

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione – aggiunge il Sindaco - ringrazio Federica Schiapparelli per la collaborazione e per la sua sensibilità nel rappresentare scorci di Borriana. Mentre l’immagine di copertina ci è stata concessa in uso da parte di Palazzo La Marmora che ringrazio per la preziosa collaborazione!”