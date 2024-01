Servizio Civile, a Biella l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti cerca 4 volontari

Nell’ambito dell’ultimo bando per il Servizio Civile Universale, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione Territoriale di Biella - è pronta ad accogliere 4 volontari per l’esecuzione del programma di intervento “Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”.

I requisiti necessari per la partecipazione sono: età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti; non aver ricevuto condanne; non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati; non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto. La domanda di partecipazione scadrà giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 14.00; è indispensabile presentarla esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL).

Il nostro progetto ha la durata di 12 mesi e una modalità d’impiego che prevede un max di 25 ore di servizio settimanale, con un trattamento economico mensile di Euro 507,30. Per ulteriori informazioni al fine di presentare la domanda, potete consultare il sito www.uici.it oppure telefonare in ufficio al N° 015 20355.