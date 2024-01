Lucas, Tabù e Ray di Bulle e Pupe con la Coda ODV cercano casa....FOTO e VIDEO

Eccoci di nuovo qui per presentare altri dolcissimi amici di Bulli e Pupe con la Coda ODV che sono in cerca da casa. Ci sono Lucas, Tabu e Ray.

Lui è Lucas, uno splendido nonnino che cerca solo tanto amore....Chissà quante cose hai visto con i tuoi dolci occhi, chissà quanta strada hai percorso senza una meta, nella speranza di incontrare qualche anima buona che non ti scacciasse, che non ti picchiasse, ma che avesse amore per te... Chissà in quante gelide notti ti sei soffermato davanti ad una porta chiusa, nella speranza che qualcuno ti facesse entrare. Chissà quante volte hai visto una mano tendersi verso di te ed hai sperato in una carezza, ma sei stato colpito e il dolore che hai provato ogni volta non era solo quello fisico, ma quello che faceva più male era quello che arrivava al cuore e uccideva le tue speranze. Ora che sei vecchio, hai trovato mani amorevoli che ti hanno sollevato da terra e ti hanno portato al sicuro....già...in un rifugio Vorrei che la tua vita non finisse così, vorrei che un'anima buona leggesse di te e ti amasse da subito...vorrei che tu potessi VIVERE L'AMORE

Chi si ricorda dello splendido Tabù? Il nostro pelosone con una storia davvero triste alle spalle...la sua vita è stata segnata dalla perdita prematura del suo giovane papà umano, a cui lui ha assistito, all'abbandono della famiglia e dall'immenso dolore che per mesi lo ha accompagnato. Ora è tornato ad essere un cane felice, vitale e nonostante la sua data di nascita dica 2015, lui sembra essere davvero un cucciolone! Gode di ottima salute, è vaccinato, castrato e chippato va d'accordo con i suoi simili e anche con i gatti. Quindi se volete restituirgli la felicità che gli è stata sottratta, chiamate per lui.

Ecco Ray, ha 1 anno è da noi da diversi mesi, ci dicevano i cuccioli trovano subito casa....per lui non è stato così, nessuna telefonata, nessun interesse per questo piccolo. Ray è come il mare, mette allegria, gioia, ma come il mare è pieno di energia, ha bisogno di correre, giocare, scoprire il mondo! Quindi per lui è ideale una famiglia dinamica che voglia condividere esperienze e se ci fosse un giardino dove poter scorrazzare e stancarsi per poi crogiolarsi a prendere coccole su un morbido divano sarebbe il top! Ray è castrato, vaccinato e chippato, una cane femmina come sorella andrebbe benissimo, non verrà dato in presenza di maschi, anche se al momento non ha dimostrato problemi

Si trova a Casale Monferrato AL e attende la felicità

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile: visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/ oppure contattare Lorenza al numero 348 9380804 o Silvia 3409087029