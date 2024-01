Chiavazza, nuova vita per il laghetto in Regione Croce

Nuova vita per il laghetto di Chiavazza in Regione Croce a Biella. In questi giorni Nicolò Chiola, che da anni si è occupato della gestione dell'area, ha comunicato al Comune la sua decisione di non portare più avanti l'impegno, e il Comune è già al lavoro per fare in modo che il laghetto sopravviva.

"Ringraziamo Nicolò Chiola per tutto quello che ha fatto fino a oggi per questa meravigliosa realtà che comunque non morirà - dichiara l'assessore ai Parchi e ai Giardini Gigliola Topazzo - . Stiamo cercando personale che se ne prenda cura, e metteremo altri animali assieme ai germani reali che sono rimasti, per renderlo ancora più accogliente".