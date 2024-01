Tennis Tavolo Biella: Buoni risultati nei tornei del weekend

Torino, nella palestra di via Tempia, è stata teatro, nel fine settimana, di tre diverse manifestazioni sportive di Tennis Tavolo. Nella giornata di sabato si sono disputati un torneo libero di quinta e sesta categoria e i Campionati regionali Paralimpici, mentre nell’intera giornata di domenica si è disputato il secondo torneo predeterminato giovanile.

Campionati regionali Paralimpici

Federico Arno che ha preso parte al torneo paralimpico, cha ha purtroppo avuto un’adesione non all’altezza dell’importante manifestazione: grande vittoria per Federico, che ha sconfitto in finale il portacolori dell’Avis di Isola d’Asti, Andrea Fassio.

Torneo giovanile

Alla gara giovanile hanno preso parte dieci tesserati del TT Biella.

Nella categoria under 11 maschile, Lorenzo La Porta supera il girone, battuto da Badellino, futuro vincitore della gara e vincente contro Fogliati. In semifinale si scontra poi con il cussino, figlio d’arte, Bartoli, contro cui perde in tre set.

Nell’under 13 maschile, ottima prova per Mattia Noureldin, che raggiunge la finale senza colpo ferire; nel girone con Pop e Casonato, in semifinale con Bartoli; ad attenderlo nel match clou c’è l’amico e rivale Alessio Simon, portacolori del Piossasco: i due, nonostante la loro giovane età, erano al nono scontro diretto; Mattia ha giocato un po’ contratto, subendo psicologicamente la migliore classifica dell’avversario, di oltre duemila punti superiore alla propria; tuttavia, questo divario, nel corso del match, non si è visto, visto che l’atleta biellese è sempre stato in partita ed ha ceduto solamente al quinto e decisivo set (-5/5/8/-8/9).

Nella categoria under 17 femminile, erano presenti ai nastri di partenza Federica Prola e Lodovica Motta, inserite in due diversi gironi; Lodovica supera il girone battendo Massarenti e la verzuolese Giuliano; contro quest’ultima, recupera una partita quasi persa: sotto di due set, la brava portacolori, biellese ha avuto il grande merito ci continuare a crederci e lottare: vince il terzo parziale, al quarto annulla un match-point alla brava avversaria e poi, in bella, porta a casa la vittoria (-7/-8/9/10/7). Superato il girone “da prima”, in semifinale supera Ramazzotti per poi fermarsi nell’ultima partita contro Candela Sanchi. Nulla da fare, invece, per Federica, sconfitta nel girone dall’inarrivabile Sanchi e dalla novarese Ramazzotti.

Nella categoria under 17 maschile, al via Stefano Torrero e Tommaso Sorrenrtino. Buona gara, senza particolari acuti, dei due giocatori. Torrero prende un set ai tre più quotati avversari incontrati, Bertolini, Dondana e Barbero, mentre Sorrentino supera il primo ostacolo, battuto da Cipriano e vincente con Sabolo. Quindi, negli ottavi di finale, è sconfitto dall’enjoyno Monte.

Nell’under 19 maschile hanno partecipato Fabio Cosseddu, Francesco Gamba e Matteo Passao. I primi due si trovano nel medesimo girone iniziale che si chiude con il primo posto di Gamba, seguito da Cosseddu. Per Matteo Pia ed Emanuel Simon c’è stato ben poco da fare contro i biellesi. Supera l’ostacolo anche Matteo Passaro, battuto in tre combattutissimi set dal più quotato Bagnasco (14/8/10) ma vincente contro Livizoru e Conagin. Nel primo turno del tabellone, in un altro scontro diretto, Fabio Cosseddu batte Matteo Passaro, ma perde poi in semifinale contro il cussino Giai. Francesco Gamba, nell’altra semifinale, rifila l’ennesimo tre a zero anche al torinese Ciranna, per presentarsi quindi, nella partita finale, contro il forte Giai; Francesco disputa un’ottima gara: sotto di due set, recupera e si porta in bella; qui se la gioca al meglio ma, sul finale, qualche errore non forzato compromette la sua ottima prestazione (5/13/-8/-7/7).

Nella categoria under 19 maschile, infine, percorso agevole per Simone Cagna contro Giordano e Casassa (8/7/2) nel girone e contro Tregambi in semifinale (4/5/10); in finale, contro Sanchi, il forte atleta italo-argentino, l’atleta biellese gioca alla pari i primi tre set, per poi cedere nell’ultimo (9/-10/9/4).

Tornei liberi di categoria

Al torneo libero di sesta categoria si sono schierati al via Federico Arno e l’esordiente Wu Jin Hao; al torneo di quinta categoria hanno invece partecipato Gilberto Rollino, Alaa Noureldin e Mattia Noureldin.

Jin paga lo scotto della “matricola” e perde entrambe le partite disputate, anche se contro Gianotti Prat, se la gioca veramente al meglio (-10/9/12/-5/12). Poi la giovane Jar si rivela un ostacolo, per ora, insormontabile. Tutto facile per Federico Arno nel girone con le vittorie su Senes e Berruti; alla prima partita nel tabellone però è fuori per mano di Mora Zoppi, seconda testa di serie.

Nel torneo di quinta categoria, belle prestazioni di entrambi i Noureldin, sorteggiati nel medesimo girone che, al termine, vede primo Mattia davanti a papà Alaa. Nel tabellone, Mattia supera prima Mensa, poi Sandiano (-8/8/10/-10/11) e quindi, al termine di una partita molto combattuta partita, viene fermato dal futuro vincitore, della gara, l’eporediese Rosato (5/-3/7/-2/10). Bene anche Alaa, che vince contro il più quotato Albu (-9/6/7/-8/8) per poi fermarsi contro Passuello.

In grande spolvero anche Gilberto Rollino, che si impone nel proprio girone con le vittorie su De Gaetano e sul bravo monregalese Miino (5/-1/-7/7/9), e si arrende nel tabellone ad opera di Selvaggi.

Ricominciano i campionati

Il prossimo fine settimana vedrà il ritorno dei campionati a squadre con la disputa della prima giornata del girone di ritorno. Al via anche il campionato di C femminile, con ben quattordici formazioni ai nastri di partenza. Tra queste, ci sarà anche un team del TT Biella abbinato a Biella-Legno e rappresentato da Federica Prola, Gaia Noureldin e Lodovica Motta.