Calcio, Martinazzo si racconta: “Indossare la maglia della Biellese? Un onore. Forza, andiamo in Serie D”

“È una grande emozione tornare a vestire la maglia della Biellese. Non vedo l'ora di scendere in campo e aiutare i miei compagni a vincere il campionato di Eccellenza”. A parlare Michael Martinazzo, il terzino classe '04 giunto dal Novara in prestito per affrontare la seconda parte della stagione.

Il giovane talento biellese si è messo in evidenza negli ultimi mesi con la casacca del Novara, dove ha disputato un ottimo precampionato, specialmente nelle amichevoli con Sampdoria e Milan. “Affrontare in campo questi grandi campioni è la realizzazione di un sogno – confida Martinazzo – Un'esperienza unica, frutto di tanto lavoro e sacrifici”.

Ora, una nuova sfida si staglia all'orizzonte, con i colori della Biellese. “È un onore immenso indossare la divisa della propria città, ovunque andrò sarà sempre quella più importante che ho portato – sottolinea – Mi sono confrontato con il mister e mi metto a completa disposizione per ricoprire qualunque ruolo nel reparto arretrato. L'obiettivo? Vincere il campionato e arrivare direttamente in Serie D con la Biellese, una piazza che merita posizioni importanti”.