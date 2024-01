La grande canzone d'autore italiana è protagonista assoluta a Gaglianico

Per la seconda serata di STORIE OFF, rassegna indipendente organizzata da Storie di Piazza aps con il Comune di Gaglianico, è prevista ottima musica e un video girato nell’estate 2023 alla Trappa! Sabato 20 gennaio 2024, ore 21, all’Auditorium di Gaglianico, Alessandro Centolanza musicista milanese e cantautore, con Tazio Forte alla fisarmonica, Andrea Catagnoli al sassofono e Jimmi Straniero al contrabbasso, si cimenterà con il vasto mondo della canzone d’autore italiana. Fabrizio De Andrè, Enzo Jannacci, Paolo Conte, Piero Ciampi, Lucio Battisti, Bobo Rondelli, sono solo alcuni degli autori che verranno toccati durante la serata, inframmezzati da alcune composizioni dello stesso Centolanza. Il titolo lunghissimo, Quelli che cantano nei dischi perchè hanno i figli da mantenere o ye, rievoca una nota canzone di Iannacci e da qui parte il quartetto lombardo che ci accompagnerà, con ironia e qualche nota di colore, in un viaggio semi cronologico dagli anni sessanta ai giorni nostri.

“La scelta dei brani è di natura affettiva e non filologica” dice Centolanza “prima di tutto perché non sarebbe possibile affrontare in una sera lo sterminato mondo della canzone d’autore italiana, e poi perché la scelta è stata fatta con il cuore più che con la testa. Il tutto condito come sempre dalle intemerate del Centolanza, dai falsi monologhi, dagli sproloqui veri e dai colpi di scena inaspettati”. Alessandro Centolanza, di formazione prevalentemente jazz, si accompagna a uno stuolo di bravissimi musicisti prestati dal jazz, dal blues, dal ragtime, dallo swing, dal cantautorato: Tazio Forte fisarmonicista e pianista, con la sua potentemente evocativa fisarmonica, Andrea Catagnoli, sassofonista e compositore e Jimmi Straniero, bluesman e contrabbassista.

Lo spettacolo musicale sarà preceduto dalla presentazione di un breve documentario realizzato da di Storie di Piazza per il progetto Contiamo su di noi. La grande ammucc(hi)ata, girato alla Trappa nell’estate del 2023 utilizzando solamente un telefono cellulare, con la regia di Maurizio Pellegrini e la collaborazione della Rete Museale Biellese è un video che ha come protagonisti i ragazzi che hanno partecipato al campus internazionale estivo UNITA Rural Mobility organizzato dall’Università di Torino. Il video descrive il clima dei giorni in cui, alla Trappa, ogni anno a luglio, si intrecciano progetti e persone provenienti da percorsi differenti. Nel video appaiono anche Alessandro Centolanza e i musicisti del suo gruppo, impegnati nelle prove dello spettacolo sulla canzone d'autore italiana tenutosi alla Trappa a fine luglio e organizzato da NISI ArteMusica.

Quello in programma a Gaglianico è un appuntamento da non perdere, che rilegge in chiave nuova e originalissima la grande tradizione della canzone d'autore italiana. Informazioni: info@storiedipiazza.it