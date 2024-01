Preoccupazione a Biella, ubriaco si ferisce da solo davanti a tutti e finisce all'ospedale

Un uomo di circa 40 anni, di origini straniere, in evidente stato di ubriachezza, è stato trasportato in ospedale con ferite da arma da taglio. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, in orario notturno, a due passi dal centro di Biella.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia per la raccolta dei rilievi e delle testimonianze. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe inferto da solo un colpo sul proprio corpo, usando un oggetto contundente non meglio identificato all'interno di un locale.

Ad assistere alla scena alcuni testimoni che hanno subito lanciato l'allarme. Assistito immediatamente dal personale sanitario del 118, è stato portato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Raggiunto dagli agenti, gli è stata trovata tra i vestiti una lametta affilata che, tuttavia, non sarebbe stata utilizzata per il gesto di autolesionismo.

Ora, molto probabilmente, verrà denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Ignote le ragioni che hanno portato al gesto.