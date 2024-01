Oggi, 15 gennaio, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Biella ed una del distaccamento di Ponzone, poco dopo le 13.15, sono intervenute nel comune di Strona, in frazione Calvino, sulla SP 225, per un incidente autonomo.

Il conducente dell'auto è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti; in seguito si sono svolte le operazioni di messa in sicurezza del mezzo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.