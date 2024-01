Dramma a Biella, trovata senza vita in casa una donna di circa 40 anni

Da qualche giorno non riusciva più a mettersi in contatto con la sua amica e, preoccupato, ha allertato le forze dell'ordine segnalando l'accaduto. Ma al loro arrivo la drammatica scoperta: era senza vita dentro il suo appartamento.

La tragedia si è consumata nella prima serata di oggi, 15 gennaio, a Biella. Vittima una donna di circa 40 anni. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e agli agenti di Polizia, anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In atto gli accertamenti del caso per stabilire le cause della morte.