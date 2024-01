Parata di stelle a Bielmonte, ci sono anche il cattivo di 007 Mikkelsen e l'X-Men Fassbender FOTO

Parterre de rois all'Oasi Zegna. Diverse le stelle avvistate nel piazzale di Bielmonte: tra questi gli attori Mads Mikkelsen e Michael Fassbender, noti al grande pubblico per film e serie tv come Hannibal, 007 Casino Royale, Animali Fantastici, Indiana Jones 5 (il primo) e X-Men, Prometheus, Steve Jobs e Assassin's Creed (il secondo).

E ancora: l'attore e modello francese Lucas Bravo, il cantante e musicista britannico James Blake. Tutti ospiti al pranzo che si è tenuto ieri mattina, 14 gennaio, al Rifugio del Monte Marca, dopo la visita al Lanificio Zegna di Trivero.

A fare gli onori di casa Edoardo Zegna, figlio di Gildo, che per l'occasione ha mostrato le bellezze del Biellese ai vip presenti. Tutti loro saranno presenti alla sfilata di moda “The Oasi of Cashmere”, in programma oggi, alle 15, a Milano.