Chiavazza, contro l'abbandono dei rifiuti l'intervento di Cosrab FOTO

Nei giorni scorsi ci è stato segnalato da parte di un lettore l'ennesimo abbandono dei rifiuti a Chiavazza, nei pressi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia, in via Coppa, fuori da un cassonetto, che dovrebbe essere usato per riporre abiti, scarpe, borse o simili usati, in buono stato per chi ne ha necessità, è stato abbandonato di tutto.

Oggi quei rifiuti fortunatamente non ci sono più, ed è grazie all'intervento di Cosrab, come pure davanti alla scuola in piazza XXV Aprile. Anche in questo caso Cosrab è intervenuta in quanto si tratta di un punto dove più volte si assiste a episodi di inciviltà.