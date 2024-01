Arrivano a Città Studi Biella ben 12 percorsi di formazione professionale dedicati agli Utenti GOL

All’interno del mondo del lavoro l’acquisizione di nuove competenze, unita al potenziamento di quelle di cui siamo già in possesso, svolge un ruolo centrale nell’ottenere opportunità professionali significative. In un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione, infatti, le aziende sono spesso alla ricerca di candidati con skills specializzate e aggiornate, motivo per cui investire nella propria formazione diventa un elemento cruciale per distinguersi e soddisfare le esigenze del mondo professionale.

Un solido background educativo non solo amplia le opportunità di trovare lavoro, ma anche di progredire nella carriera professionale: Città Studi Biella, con la sua offerta di corsi per Utenti GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), vuole offrire una possibilità per costruire una base solida e competitiva per entrare nel mondo del lavoro. L’ente biellese, da sempre attivo nell’offerta di servizi formativi per lo sviluppo del territorio, ha attivi per il 2024 ben 12 percorsi di formazione dedicati a utenti GOL in possesso almeno della licenza media, suddivisi in 4 macro ambiti: amministrativo, lingue, informatica e cucina.

I corsi, completamente gratuiti e di durata variabile, si compongono di lezioni teoriche e pratiche per fornire ai partecipanti tutte le conoscenze e le competenze necessarie ad avvicinarsi al mondo professionale, offrendo loro, in alcuni casi, la possibilità di toccare con mano la realtà lavorativa. Per i corsi “Addetto Contabilità” e “Addetto alle attività ristorative e ricettive - Cucina”, infatti, è previsto un periodo di stage in azienda della durata di più di 200 ore. Per scoprire l’offerta formativa completa e ricevere maggior informazioni, è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 8551111 o all’indirizzo mail formazione@cittastudi.org.