Cavaglià, si inaugurano i nuovi locali della Casa della Salute

Una giornata per presentare i servizi e i nuovi locali rinnovati (e ampliati) della Casa della Salute di Cavaglià. L'evento è in programma il prossimo 19 gennaio: alle 17, nella sala convegni del Comune, avrà luogo la conferenza di presentazione con le autorità e il personale sanitario. Alle 18, invece, visita delle nuove stanze della Casa della Salute (via Pella 10), con benedizione finale del parroco. A conclusione, piccolo rinfresco nei locali della Croce Rossa Italiana.