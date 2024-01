Medicina Territoriale ASLBI: aggiornamento sui servizi e sulle attività in corso

Relativamente alla Medicina Territoriale l’ASL di Biella sta utilizzando tutte le risorse che ha a disposizione per mantenere e rafforzare là dove possibile i servizi offerti ai cittadini. La carenza dei Medici di Medicina Generale riguarda attualmente l’intero territorio nazionale e anche nel Biellese periodicamente si verifica l’acuirsi di carenze che interessano uno o più ambiti, come in questo momento quello di Valdilana e, come negli anni scorsi, alcune aree che poi hanno nel tempo hanno visto migliorare la propria copertura soprattutto grazie all’arrivo di nuovi giovani medici in uscita dai corsi abilitanti. È una situazione che pertanto è continuamente presidiata, in quanto le aree che entrano in sofferenza vengono supportate con l’attivazione di un servizio aggiuntivo presente nell’ASLBI denominato UCAT (Unità di Continuità Assistenziale Territoriale) che consiste nella messa a disposizione di un medico di Cure Primarie che, su prenotazione, garantisce ambulatori di Cure Primarie (visite ambulatoriali, prescrizioni, etc), visite domiciliari e accessi presso le RSA. Parallelamente prosegue la pubblicazione di bandi regionali, nonché l’attivazione di soluzioni organizzative e servizi di supporto finalizzati a garantire le cure primarie.

In questa direzione, per quanto riguarda Valdilana, è già programmato giovedì 18 gennaio un incontro con ASL e Comune per individuare ulteriori interventi che possano favorire soluzioni concrete e migliorative. L’ASL e le amministrazioni comunali si tengono infatti costantemente in contatto per lavorare ad una strategia condivisa. Oltre a cercare di recuperare le possibili soluzioni, si sta lavorando allo sviluppo di progetti innovativi previsti del PNRR: quali, Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali (COT). Una prima COT è già stata attivata nel luglio scorso nel Distretto di Biella ed entro la prossima primavera sarà operativa quella prevista nel Distretto di Cossato. Questi nuovi servizi consentiranno, con il supporto degli Infermieri di Famiglia e di Comunità, di supportare meglio i cittadini nei loro bisogni di salute.

L’ASL di Biella oggi può contare su 47 Infermieri di Famiglia e Comunità che operano attualmente sul territorio in diversi ambiti. Innanzitutto affiancano i Medici di Medicina Generale nelle cure domiciliari rivolte a pazienti con patologie croniche. Sono inoltre dedicati al “progetto fragili”, ossia un servizio che si occupa di intercettare i bisogni di salute delle fasce più anziane e fragili della popolazione, e alla gestione dei pazienti con ossigenoterapia domiciliare. Si occupano inoltre di portare avanti, anche con il supporto del medico UCAT, un progetto sulle comunità con interventi di educazione sanitaria che al momento hanno coinvolto 15 Comuni del Biellese. Per quanto riguarda l’età pediatrica, proseguirà per tutto il 2024 anche il Punto di Assistenza Pediatrica Territoriale (PAPT): l’ambulatorio è aperto tutti i sabati non festivi dalle ore 9.00 alle 12.00 presso la sede per i Servizi Socio Sanitari di Vigliano Biellese (via Milano, 299). È inoltre attivo il “Progetto Scuola” riservato ad alunni con patologie croniche per la loro presa in carico su segnalazione degli Istituti. Il servizio supporta la gestione di bambini che hanno bisogni di salute durante l’orario scolastico e riguardano in genere studenti con patologie neurologiche, con allergie o affetti da diabete.

Viene portato avanti anche “Progetto Manopoli”, per il corretto lavaggio delle mani ai bimbi delle scuole dell’infanzia e primarie. Presso la Casa della Salute di Cossato è stato attivato l’ambulatorio dedicato alla malattia renale cronica, che ora può contare sulla presenza dell’infermiere di Famiglia e Comunità e dal novembre scorso dello specialista nefrologo. Un ultimo aggiornamento riguarda l’ambulatorio di Diabetologia a Cossato: da venerdì 12 è stata avviata l'attività ambulatoriale diabetologica con la presenza del medico specialista in sede: le prestazioni erogate comprendono visite di controllo, rinnovo patenti, diabete in gravidanza, prime visite. È stata rafforzata la collaborazione con le farmacie, anche estendendo la possibilità di prenotare gli esami di laboratorio presso alcuni punti periferici.

Anche l’integrazione e la sinergia con gli Enti Gestori del nostro territorio è stata ulteriormente incrementata con la condivisione di progetti rivolti ai soggetti più fragili. Le prossime novità che verranno annunciate a breve riguardano l’ampliamento della Casa di Salute di Cavaglià e la riapertura dell’ambulatorio infermieristico di Sordevolo.