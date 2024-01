Grazie al progetto “Noi con voi” un nuovo veicolo per il Fondo Edo Tempia

È coperto di adesivi come un’auto da corsa il nuovo Fiat Doblò a disposizione del Fondo Edo Tempia, ma ognuno dei loghi che compaiono sulla carrozzeria bianca è il simbolo di un gesto di generosità, quello delle 46 aziende del territorio che hanno contribuito come sponsor al progetto “Noi con voi”. È grazie a questo che l’associazione da oltre quarant’anni punto di riferimento sul territorio per prevenzione, cura e ricerca sul cancro può contare su otto veicoli per il suo parco auto, fondamentali per il servizio di trasporto dei pazienti e per l’assistenza domiciliare.

Quello presentato ieri alla presenza del sindaco Claudio Corradino (il comune di Biella patrocina l’iniziativa) è attrezzato per avere a bordo in piena sicurezza anche persone che si muovono solo con la sedia a rotelle. Grazie al progetto, le spese di acquisto e di manutenzione dell’auto non sono a carico del Fondo Edo Tempia: «Per noi» ha osservato il co-presidente della Fondazione Tempia Alfredo Pino «è un sostegno prezioso perché ci consente di risparmiare risorse che possiamo destinare ad altre attività». Il Doblò si aggiunge alle vetture già messe a disposizione dal progetto “Noi con voi”, ideato dalla società lombarda Gms, specializzata nel sostegno alle onlus. Sei hanno base a Biella e funzionano quotidianamente per il servizio trasporti, un lavoro che impegna più di quaranta tra volontarie e volontari, «tutti formati adeguatamente» come ha ricordato durante la cerimonia di consegna la presidente della Fondazione Tempia Viola Erdini «soprattutto pensando a quando, sul sedile del passeggero, siede un bambino, da accompagnare in un ospedale o in un centro medico lontano». I servizi svolti sono più di 1500 in media ogni anno, pari a oltre centomila chilometri percorsi.

Altre due vetture servono per le cure palliative domiciliari e sono a disposizione dello staff dell’hospice Casa Tempia di Gattinara. Anche qui la mole di lavoro è considerevole: 2500 visite a casa dei pazienti malati terminali e poco meno di 95mila chilometri. Alla messa a disposizione del veicolo hanno contribuito le seguenti aziende: con sede a Biella Active Fisio, assicurazioni agenzia Biella Costa, assicurazioni Unipol Sai di Porta e Comotto, Autoattiva, Avia, bar gelateria Bertinetti, Agostino e Natale Barbera, Brusa, Cimab, Co.Bi, Coda Zabetta Roberto, Conformgest, Consulimpianti, Datalit, Experience Biella Innovation, Fratelli Lazzaro, Figli di Pietro Debernardi, Filatura Bertoglio, Gfm, In.Te.Ma, La Pelle, studio Marco Liore, Maiser, Manitoba, Mondin Imo e figli, Nuova forniture industriali gomma plastica, Sarem, Saw contract tailor made, studio Baù e associati, studio Lanza, studio Toio, Violaufficio, con sede a Gaglianico Arte della stampa, Filatura di Trivero e Sira, con sede a Sandigliano autotrasporti Delledonne, con sede a Cossato Balossimo bevande, con sede a Valdilana Ftc, con sede a Sordevolo Lanificio di Sordevolo, con sede a Verrone Manifattura Golf, con sede a Camburzano Metersprings, Nuova Aez e Tecnomeccanica Biellese, con sede a Mongrando tessitura Sasso Mario, con sede a Sala pasticceria Massera Gino e, fuori provincia, Marco Liore (Pré Saint Didier) e Sa servizi associati (Torino).