Chiavazza, al laghetto sono rimasti solo i germani reali

A distanza di meno di un mese da quanto erano tornate, le oche oggi lunedì 15 gennaio hanno nuovamente lasciato il laghetto a Chiavazza, e forse per sempre questa volta. Non solo: anche le anatre non ci sono più. Al laghetto di Chiavazza in Regione Croce sono rimasti solo più i germani reali.

"Mi spiace ma con il Comune di Biella non abbiamo trovato un accordo - spiega semplicemente Nicolò Chiola che per anni ha gestito la realtà che si trova nel cuore di Chiavazza - e le oche e le anatre me le sono portate a casa. I germani reali sono in grado di sopravvivere cacciando da soli".