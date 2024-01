Sabato 20 gennaio le scuole di Bioglio aprono le porte a tutti coloro che vorranno visitarle! In particolare sono invitati tutti i genitori e i bambini in età scolare ed in modo ancor più particolare quelli che entreranno in prima il prossimo anno.

Sarà possibile visitare la scuola rinnovata, incontrare le insegnanti e fare una bella esperienza di comunità. L'appuntamento è alle 10 fino alle 12.