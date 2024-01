Danni al tetto, l'appello dalla Valle Cervo: “Aiutateci a salvate la Cappella del Ritert”

“Aiutaci a salvare la Cappella del Ritert”. È l'appello lanciato dalle associazioni dell'alta Valle Cervo e diffuso sulle maggiori pagine social del territorio.

“Appena superato il centro di Campiglia si trova la Cappella della Madonna Addolorata e di san Rocco del Ritert– si legge nel manifesto – È caratteristica per l'attraversamento porticato della strada provinciale. Fu costruita dalla popolazione nel 1641, in ringraziamento per il cessato pericolo della peste. Purtroppo parte del tetto dell'oratorio minaccia di cadere e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per preservare questo importante simbolo della Bursch”.